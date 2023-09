Materia plastica degli Anni 20 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia plastica degli Anni 20. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BAKELITE

Significato/Curiosita : Materia plastica degli anni 20

Degradare la materia plastica e gli idrocarburi. in esso si trovano anche agenti potenzialmente patogeni, come batteri del genere vibrio. la plastica, a causa... Poliossibenzilmetilenglicolanidride conosciuto comunemente come bachelite (o bakelite) è il nome dato a una resina fenolica termoindurente ottenuta da formaldeide... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

