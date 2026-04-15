Fontana il pittore dei tagli sulla tela

Home / Soluzioni Cruciverba / Fontana il pittore dei tagli sulla tela

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fontana il pittore dei tagli sulla tela' è 'Lucio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUCIO

Perché la soluzione è Lucio? Lucio, noto come il pittore dei tagli sulla tela, si distingue per la sua capacità di trasformare le superfici con incisioni profonde e intense. Le sue opere sono caratterizzate da linee nette e marcate che evocano emozioni forti e un senso di urgenza. Attraverso queste incisioni, egli esprime un senso di frammentazione e di lotta, creando un dialogo tra la superficie e l’interno dell’opera. La sua arte si riconosce per la forza dei contrasti e la profondità emotiva delle sue creazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fontana il pittore dei tagli sulla tela". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fontana il pittore dei tagli sulla tela nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lucio

Per risolvere la definizione "Fontana il pittore dei tagli sulla tela", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fontana il pittore dei tagli sulla tela" conferma che la soluzione 'Lucio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lucio

L Livorno U Udine C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fontana il pittore dei tagli sulla tela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lucio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dalla cantautoreIl Dalla cantanteIl Corsi che ha lanciato Volevo essere un duroIniziali del pittore FontanaGiovanni pittore romanoArticolo per pittorePiet grande pittore olandese del 900Un celebre pittore e scultore svizzero dell 800