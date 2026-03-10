Dalla cantautore

SOLUZIONE: LUCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dalla cantautore" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dalla cantautore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Lucio? Lucio è un artista che ha saputo emozionare generazioni con le sue canzoni intense e profonde. La sua capacità di esprimere sentimenti complessi attraverso testi sinceri ha reso il suo stile unico e riconoscibile. La sua musica ha attraversato diversi generi, creando un ponte tra il pop e la poesia. La sua presenza scenica e la voce inconfondibile rimangono impressi nella memoria di chi ascolta. La sua eredità musicale continua a vivere nel cuore di molti fan.

Se la definizione "Dalla cantautore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dalla cantautore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lucio:

L Livorno U Udine C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dalla cantautore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

