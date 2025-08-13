Il viso di chi non si turba per nulla

Home / Soluzioni Cruciverba / Il viso di chi non si turba per nulla

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il viso di chi non si turba per nulla' è 'Faccia Tosta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FACCIA TOSTA

Perché la soluzione è Faccia Tosta? Quando qualcuno affronta le situazioni più complicate senza perdere la calma, si dice che ha una faccia tosta. È quella capacità di mantenere un volto impassibile, senza mostrare emozioni o imbarazzo, anche davanti a difficoltà o critiche. Questa espressione descrive chi si presenta con un'espressione serena e sicura, senza lasciarsi influenzare dalle circostanze. È come se il volto restasse impassibile, senza cambiare.

Vuoi approfondire la risposta Faccia Tosta? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Faccia Tosta' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il viso di chi non si turba per nulla nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Faccia Tosta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il viso di chi non si turba per nulla" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Faccia Tosta'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il viso di chi non si turba per nulla

Il viso di chi non si turba per nulla Risposta: FACCIA TOSTA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 6-5

6-5 Schema utile: F_____ _____

F_____ _____ Inizia con: F

F Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

F Firenze A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona T Torino O Otranto S Savona T Torino A Ancona

La soluzione 'Faccia Tosta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il viso di chi non si turba per nulla". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.