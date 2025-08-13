Il viso di chi non si turba per nulla
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SOLUZIONE: FACCIA TOSTA
Perché la soluzione è Faccia Tosta? Quando qualcuno affronta le situazioni più complicate senza perdere la calma, si dice che ha una faccia tosta. È quella capacità di mantenere un volto impassibile, senza mostrare emozioni o imbarazzo, anche davanti a difficoltà o critiche. Questa espressione descrive chi si presenta con un'espressione serena e sicura, senza lasciarsi influenzare dalle circostanze. È come se il volto restasse impassibile, senza cambiare.
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Il viso di chi non si turba per nulla nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Faccia Tosta
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il viso di chi non si turba per nulla" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Faccia Tosta'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il viso di chi non si turba per nulla
- Risposta: FACCIA TOSTA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 6-5
- Schema utile: F_____ _____
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Faccia Tosta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il viso di chi non si turba per nulla". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lavarsi il viso quando si è accaldati Si batte non facendo nulla Si applica sul viso dopo il latte detergente Vi si trova il pesce che fa finta di nulla Si dice di cose che non servono a nulla
Altre definizioni collegate
Con turba: Il musone che turba l allegria
Con nulla: Nulla poco