Cantami o diva: così inizia quello dell Iliade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantami o diva: così inizia quello dell Iliade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PROEMIO

Significato/Curiosita : Cantami o diva: cosi inizia quello dell iliade

Voce principale: iliade. in questa pagina è riportata la trama dell'iliade. «cantami, o diva, del pelide achille l'ira funesta che infiniti addusse lutti... L'incipit dei tre poemi antichi più famosi: proemio dell'iliade di omero: µ ede e pde ... proemio dell'odissea di omero: da µ epe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cantami o diva: così inizia quello dell Iliade : cantami; diva; così; inizia; quello; iliade; cantami , o Diva, del pelide __ l ira funesta...; Se li spediva no i Pellirosse; Comando che si udiva spesso al Car; Un diva no alla turca; diva agli esordi; La Carole vivace diva del cinema muto; così erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a San Pietro; così è detto chi è ricco di idee; così sono i corvi e i merli; Magellano chiamò così le Marianne; così sono dette le piante che vivono almeno due anni; Il Neeson attore inizia li; inizia li di Santamaria; inizia li della Ventura; inizia li di Freud; Lo Agnelli musicista inizia li; quello terrestre è inclinato; A quello gentil ripara sempre amore; È concitato quello di chi discute; Augusto fondò quello romano; quello di magnesio è usato come antiacido; Il grande poeta dell iliade ; Un eroe troiano nell iliade ; I limiti dell iliade ; Un personaggio dell iliade ; Relativi al poeta dell iliade e dell Odissea;

Cerca altre Definizioni