La condizione dell indifeso

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La condizione dell indifeso' è 'Inermità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INERMITÀ

Perché la soluzione è Inermità? L'inerità rappresenta uno stato di inattività e mancanza di energia che implica una condizione di vulnerabilità e incapacità di agire. Questa condizione si manifesta quando una persona si trova senza forza o volontà di reagire agli stimoli esterni, rendendola indifesa di fronte a eventuali pericoli o situazioni difficili. La mancanza di iniziativa e di movimento evidenzia chiaramente il senso di indifeso che deriva dalla sua inerzia, lasciandola esposta e incapace di proteggersi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La condizione dell indifeso". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La condizione dell indifeso nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Inermità

Questa pagina è dedicata alla definizione "La condizione dell indifeso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La condizione dell indifeso" conferma che la soluzione 'Inermità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Inermità

I Imola N Napoli E Empoli R Roma M Milano I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La condizione dell indifeso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inermità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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