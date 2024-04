La Soluzione ♚ Città della California situata a sud-est di Los Angeles

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Città della California situata a sud-est di Los Angeles. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANAHEIM

Curiosità su Citta della california situata a sud-est di los angeles: Empire (incluso nel sud della california) california meridionale south coast area metropolitana di los angeles area metropolitana di san diego inland empire... Anaheim (AFI: /'ænham/) è una città degli Stati Uniti della contea di Orange, nella California meridionale. Con una stima di 350 365 abitanti è la città più popolosa della contea e la 10ª della California; inoltre rientra nell'area metropolitana di Los Angeles, che conta oltre 18 milioni di abitanti. Dista circa 42 chilometri da Los Angeles. La città è conosciuta per i parchi tematici Disneyland e Disney California Adventure, e le squadre sportive Anaheim Ducks e Los Angeles Angels.

