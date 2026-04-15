Cancellare dalla memoria

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cancellare dalla memoria' è 'Obliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBLIARE

Perché la soluzione è Obliare? Obliare rappresenta l'atto di rimuovere un ricordo o un'informazione dalla mente, rendendola difficile da richiamare. Questa azione può avvenire spontaneamente o volontariamente, spesso come meccanismo di difesa o a causa di un trauma. Quando si obliano certi eventi, si elimina ogni traccia mentale di essi, rendendoli invisibili alla coscienza. La memoria diventa quindi vuota di quei ricordi, che vengono cancellati come se non fossero mai esistiti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cancellare dalla memoria". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Cancellare dalla memoria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Obliare

Se la definizione "Cancellare dalla memoria" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cancellare dalla memoria" conferma che la soluzione 'Obliare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Obliare

O Otranto B Bologna L Livorno I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cancellare dalla memoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Obliare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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