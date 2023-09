L azzeramento di una memoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L azzeramento di una memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RESET

Significato/Curiosita : L azzeramento di una memoria

Operazioni con i registri: azzeramento, spostamento di dati tra di essi, lettura dall'utente; definizioni di etichette di riga, salti condizionati e incondizionati;... Il grande reset (in inglese great reset) o grande ripristino è una proposta del forum economico mondiale (wef) per ricostruire l'economia in modo sostenibile...