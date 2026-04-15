Poco meno che simile

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Poco meno che simile' è 'Analogo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANALOGO

Perché la soluzione è Analogo? Un analogo è qualcosa che presenta somiglianze o affinità con un'altra cosa, anche se non è identico. Questa somiglianza può riguardare aspetti come forma, funzione o caratteristiche generali, permettendo di confrontare due elementi e comprenderne meglio le relazioni. In ambito scientifico o tecnico, l'analogo aiuta a spiegare concetti complessi attraverso esempi più familiari, facilitando la comprensione. Un analogo si avvicina molto a ciò che è poco meno che simile, offrendo un paragone pertinente e utile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Poco meno che simile". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Poco meno che simile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Analogo

In presenza della definizione "Poco meno che simile", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Poco meno che simile" conferma che la soluzione 'Analogo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Analogo

A Ancona N Napoli A Ancona L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Poco meno che simile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Analogo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Molto simileAffine simileSomigliante affinePoco meno che unicaUnico o poco menoPoco meno che sarcasticiUnità di misura mediorientale da poco meno di 6 kmÈ poco meno di three