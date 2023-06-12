Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km' è 'Parasanga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARASANGA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Parasanga

Per risolvere la definizione "Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km" conferma che la soluzione 'Parasanga' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Parasanga

P Padova A Ancona R Roma A Ancona S Savona A Ancona N Napoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Unità di misura mediorientale da poco meno di 6 km" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parasanga' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.