Affine simile nei cruciverba: la soluzione è Analogo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Affine simile' è 'Analogo'.

ANALOGO

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Analogo

Perché la soluzione è Analogo? Un' analogo è qualcosa che condivide somiglianze o caratteristiche simili a qualcos'altro, creando un collegamento tra due elementi diversi ma correlati. È il modo in cui confrontiamo concetti o situazioni per evidenziarne le affinità, facilitando la comprensione. In parole semplici, rappresenta un paragone che aiuta a capire meglio il significato di qualcosa attraverso un esempio affine.

Somigliante affineSimile somiglianteÈ simile alla tellinaMetallo raro affine al platinoFavoloso animale simile a un cavallo

Se "Affine simile" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

A N A È C P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANAPÈ" CANAPÈ

