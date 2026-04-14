Rimettersi in lista

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rimettersi in lista' è 'Riproporsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIPROPORSI

Perché la soluzione è Riproporsi? Rimettersi in lista significa presentarsi nuovamente per essere considerati in una sequenza o procedura, spesso in contesti come code, eventi o selezioni. La voce RIPROPORSI si collega a questa azione, poiché implica ripresentarsi con l'intento di ottenere una possibilità o un risultato precedentemente negato o non raggiunto. In situazioni di attesa, questa espressione rappresenta la volontà di ripresentarsi, sperando in un esito favorevole. La riproposizione è quindi un gesto di determinazione e perseveranza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rimettersi in lista". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Rimettersi in lista nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Riproporsi

Quando la definizione "Rimettersi in lista" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rimettersi in lista" conferma che la soluzione 'Riproporsi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Riproporsi

R Roma I Imola P Padova R Roma O Otranto P Padova O Otranto R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rimettersi in lista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Riproporsi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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