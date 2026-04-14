Fa ricorrere agli amici

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fa ricorrere agli amici' è 'Bisogno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BISOGNO

Perché la soluzione è Bisogno? Il bisogno di avere qualcuno con cui condividere pensieri e emozioni spinge spesso a cercare il conforto degli amici. Questa richiesta di supporto si manifesta nel desiderio di condividere problemi, gioie e preoccupazioni, creando un legame di fiducia e comprensione reciproca. La presenza di amici risponde a un bisogno fondamentale di appartenenza e di sostegno nei momenti di difficoltà. La relazione con gli amici si basa sulla disponibilità e sul sostegno reciproco, rafforzando i legami sociali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa ricorrere agli amici". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Fa ricorrere agli amici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bisogno

Quando la definizione "Fa ricorrere agli amici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa ricorrere agli amici" conferma che la soluzione 'Bisogno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bisogno

B Bologna I Imola S Savona O Otranto G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa ricorrere agli amici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bisogno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: PovertàMomento in cui si riconosce l amicoRende ingegnoso l uomoFa ricorrere al defibrillatoreSi fa volentieri fra amiciSi dà agli amiciFa concorrenza agli sciacalliSi fa fra amici a Capodanno