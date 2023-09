Fa ricorrere al defibrillatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa ricorrere al defibrillatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : ARRESTO CARDIACO

Significato/Curiosita : Fa ricorrere al defibrillatore

Per avere il "calcio", mentre eames aziona il defibrillatore dal terzo livello. tornato vivo e vegeto al terzo livello, fischer entra nella camera blindata... Poco prima dell'arresto cardiaco. se non viene trattato entro pochi minuti, in genere porta alla morte. la causa più comune di arresto cardiaco è la malattia...