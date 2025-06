Momento in cui si riconosce l amico nei cruciverba: la soluzione è Bisogno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Momento in cui si riconosce l amico' è 'Bisogno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BISOGNO

Curiosità e Significato di Bisogno

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Bisogno, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bisogno? Il bisogno è quella sensazione di necessità che spinge a cercare qualcosa o qualcuno, come un amico di cui ci si rende conto dell'importanza nel momento in cui si sente il suo supporto. È un desiderio profondo che nasce dalla consapevolezza di non poter fare a meno di qualcosa per sentirsi bene o completare sé stessi. È un elemento fondamentale nelle relazioni umane e nella crescita personale.

Come si scrive la soluzione Bisogno

Se "Momento in cui si riconosce l amico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

I Imola

S Savona

O Otranto

G Genova

N Napoli

O Otranto

