Non hanno lo scheletro

Home / Soluzioni Cruciverba / Non hanno lo scheletro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non hanno lo scheletro' è 'Molluschi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOLLUSCHI

Perché la soluzione è Molluschi? I molluschi sono un gruppo di invertebrati caratterizzati dall'assenza di uno scheletro interno osseo. Questa peculiarità permette loro di adattarsi a diversi ambienti, come l'acqua dolce e quella salata, grazie a strutture molli e flessibili. La loro diversità include conchiglie, come quelle delle ostriche, o corpi morbidi, come le seppie. La mancanza di uno scheletro interno rende questi organismi particolarmente agili e capaci di muoversi con facilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non hanno lo scheletro". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non hanno lo scheletro nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Molluschi

Quando la definizione "Non hanno lo scheletro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non hanno lo scheletro" conferma che la soluzione 'Molluschi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Molluschi

M Milano O Otranto L Livorno L Livorno U Udine S Savona C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non hanno lo scheletro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Molluschi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cefalopodi come calamari e totaniLo sono sia il polpo che la lumacaLo sono seppie e tellineHanno lo scheletro di fuori e vivono nel mareLa struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoliHanno lo steccato tutt intornoLo hanno certi freni| Formano lo scheletro