Difettuccio menda

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Difettuccio menda' è 'Pecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PECCA

Perché la soluzione è Pecca? Una pecca rappresenta un difettuccio o una menda che può presentarsi in un lavoro, in un oggetto o in un comportamento. Si tratta di una piccola imperfezione che può compromettere l'aspetto o la funzionalità, pur non rendendo il tutto inutilizzabile. La presenza di una pecca può essere causata da errori di progettazione, produzione o semplicemente da imperfezioni naturali. Riconoscere e correggere le pecche permette di migliorare la qualità complessiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Difettuccio menda". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Difettuccio menda nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pecca

La soluzione associata alla definizione "Difettuccio menda" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Difettuccio menda" conferma che la soluzione 'Pecca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pecca

P Padova E Empoli C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Difettuccio menda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pecca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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