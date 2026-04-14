Abbandonare lo squadrone

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abbandonare lo squadrone' è 'Disertare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISERTARE

Perché la soluzione è Disertare? Disertare significa decidere di abbandonare lo squadrone o il gruppo a cui si appartiene, spesso in situazioni di guerra o missioni militari. Questo comportamento implica il distacco volontario dal servizio o dall'impegno preso, mettendo a rischio la propria integrità e spesso anche quella degli altri. La scelta di disertare può essere motivata da vari fattori, come paura, insoddisfazione o convinzioni personali. La decisione di lasciare un gruppo in modo improvviso rappresenta un atto di disertare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbandonare lo squadrone". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Abbandonare lo squadrone nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Disertare

La soluzione associata alla definizione "Abbandonare lo squadrone" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbandonare lo squadrone" conferma che la soluzione 'Disertare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Disertare

D Domodossola I Imola S Savona E Empoli R Roma T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbandonare lo squadrone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Disertare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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