La Soluzione ♚ Riferito a militari non presentarsi in servizio

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DISERTARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Riferito a militari non presentarsi in servizio: Assoluto. amava presentarsi dicendo: "dumini, nove omicidi!" la sua azione più brillante l'aveva compiuta in pubblico, a carrara. a causa di un garofano... Kukushka - Disertare non è reato (in russo , Kukuška) è un film del 2002 scritto e diretto da Aleksandr Rogožkin, ambientato durante gli scontri del 1944 tra l'Armata Rossa e i Nazisti nella Lapponia finlandese. Due soldati, un finlandese e un russo, entrambi destinati a morte certa, vengono salvati da una lappone di nome Anni, che li accoglie nella propria casa (in realtà il nome dato alla nascita della donna è Käki, cioè "cuculo", in russo Kukuška, da cui il titolo del film, mentre Anni è il nome datole dal marito). Il film ha partecipato al Festival cinematografico internazionale di Mosca 2002, dove ha vinto il San Giorgo ...

Altre Definizioni con disertare; riferito; militari; presentarsi; servizio;