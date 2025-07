Catena montuosa francese tra l Alsazia e la Lorena nei cruciverba: la soluzione è Vosgi

VOSGI

Curiosità e Significato di Vosgi

Perché la soluzione è Vosgi? I Vosgi sono una catena montuosa che si estende tra Alsazia e Lorena, nel nord-est della Francia. Sono noti per i paesaggi boscosi, le valli incantate e le località turistiche come Gérardmer e La Bresse. Questa regione è perfetta per escursioni, sci e relax immersi nella natura, offrendo un angolo di tranquillità e bellezza naturale. Un vero paradiso per gli amanti dell'outdoor e del panorama.

Come si scrive la soluzione Vosgi

Hai trovato la definizione "Catena montuosa francese tra l Alsazia e la Lorena" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

O Otranto

S Savona

G Genova

I Imola

