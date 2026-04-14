Infamante vergognoso

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Infamante vergognoso' è 'Disonorevole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISONOREVOLE

Perché la soluzione è Disonorevole? La parola disonorevole descrive un comportamento o un'azione che suscita vergogna e disprezzo, collegandosi strettamente a qualcosa che compromette l'onore e la reputazione di una persona. Un gesto disonorevole può essere considerato infamante, poiché causa un danno alla dignità e all'integrità morale di chi lo compie. Questa espressione indica quindi una condizione o un atto che, per la sua natura, si distingue per la sua natura vergognosa e riprovevole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infamante vergognoso". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Infamante vergognoso nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Disonorevole

Se la definizione "Infamante vergognoso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infamante vergognoso" conferma che la soluzione 'Disonorevole' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Disonorevole

D Domodossola I Imola S Savona O Otranto N Napoli O Otranto R Roma E Empoli V Venezia O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infamante vergognoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Disonorevole' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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