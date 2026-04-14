Infamante vergognoso
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Infamante vergognoso' è 'Disonorevole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DISONOREVOLE
Perché la soluzione è Disonorevole? La parola disonorevole descrive un comportamento o un'azione che suscita vergogna e disprezzo, collegandosi strettamente a qualcosa che compromette l'onore e la reputazione di una persona. Un gesto disonorevole può essere considerato infamante, poiché causa un danno alla dignità e all'integrità morale di chi lo compie. Questa espressione indica quindi una condizione o un atto che, per la sua natura, si distingue per la sua natura vergognosa e riprovevole.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infamante vergognoso". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Infamante vergognoso nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Disonorevole
Se la definizione "Infamante vergognoso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infamante vergognoso" conferma che la soluzione 'Disonorevole' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Disonorevole
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infamante vergognoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Disonorevole' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Che causa infamiaTale da bollare di infamiaPudico e vergognosoAffronto vergognosoIgnobile vergognosoDisonorevole vergognosoOffesa infamante
C T H C R A E A T