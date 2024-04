La Soluzione ♚ Disonorevole vergognoso

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Disonorevole vergognoso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IGNOMINIOSO

Curiosità su Disonorevole vergognoso: Del pene e soprattutto della sua testa era comunque vista come disonorevole e vergognosa), tale striscia di cuoio era infatti utilizzata da cantanti e... Cola di Rienzo, al secolo Nicola di Lorenzo Gabrini o in romanesco medievale Cola de Rienzi (Roma, 1313 – Roma, 8 ottobre 1354), è stato un condottiero, tribuno e studioso italiano. È rimasto nella storia perché, nel tardo medioevo, tentò di instaurare nella città di Roma straziata dai conflitti tra il popolo e i baroni una forma di comune. In omaggio alla storia antica della città e per ricollegarsi ad essa si autodefiniva "l'ultimo dei tribuni del popolo".

