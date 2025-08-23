Pugnale dalla lama sottile e acuminata
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pugnale dalla lama sottile e acuminata' è 'Stiletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STILETTO
Perchè la soluzione è Stiletto? Lo stiletto è un pugnale con una lama molto sottile e affilata, pensato per essere preciso e rapido. La sua forma affusolata permette di colpire con eleganza e discrezione, rendendolo un'arma elegante e letale nelle mani di chi sa usarla con maestria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pugnale dalla lama sottile e acuminata
- Risposta: STILETTO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Pugnale dalla lama sottile e acuminata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Stiletto
La definizione "Pugnale dalla lama sottile e acuminata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stiletto'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Stiletto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pugnale dalla lama sottile e acuminata". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Piccolo pugnale dalla lama sottile e appuntita Pugnale a lama serpeggiante Pugnale dalla lama ricurva Ferita sottile provocata da una lama Un pugnale dalla caratteristica lama
Altre definizioni collegate
Con pugnale: Colpi vibrati con un sottile pugnale
Con sottile: La sottile membrana che riveste il cuore
Con acuminata: Affacciato senza un estremità acuminata