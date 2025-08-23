Pugnale dalla lama sottile e acuminata

Anna Gallo | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pugnale dalla lama sottile e acuminata' è 'Stiletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STILETTO

Perchè la soluzione è Stiletto? Lo stiletto è un pugnale con una lama molto sottile e affilata, pensato per essere preciso e rapido. La sua forma affusolata permette di colpire con eleganza e discrezione, rendendolo un'arma elegante e letale nelle mani di chi sa usarla con maestria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pugnale dalla lama sottile e acuminata
  • Risposta: STILETTO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O
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Pugnale dalla lama sottile e acuminata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Stiletto

La definizione "Pugnale dalla lama sottile e acuminata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stiletto'.

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
I Imola
L Livorno
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Stiletto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pugnale dalla lama sottile e acuminata". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Piccolo pugnale dalla lama sottile e appuntita Pugnale a lama serpeggiante Pugnale dalla lama ricurva Ferita sottile provocata da una lama Un pugnale dalla caratteristica lama 

Altre definizioni collegate

Con pugnale: Colpi vibrati con un sottile pugnale 

Con sottile: La sottile membrana che riveste il cuore 

Con acuminata: Affacciato senza un estremità acuminata 