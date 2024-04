La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ce l ha l ombrello ma anche la chitarra. MANICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il canale della Manica (in inglese: English Channel o Channel, in francese: la Manche, in bretone: Mor Breizh, in cornico Mor Bretannek, in guernesiais: Ch'nal, in jèrriais Ch'na), o più semplicemente la Manica, è un canale naturale che separa l'isola della Gran Bretagna dall'Europa continentale e collega il Mare del Nord all'Oceano Atlantico.

manico m sing (pl.: manici, manichi)

parte di una cosa adibita ad essere utilizzata o spostata con le mani dammi il manico della scopa

Sillabazione

mà | ni | co

Pronuncia

IPA: /'maniko/

Etimologia / Derivazione

dal latino manicum

Proverbi e modi di dire

avere il coltello dalla parte del manico

Sinonimi