Curiosità su Uomnini in divisa: uomini in divisa" La Loggia dei Militi è un edificio storico cremonese, certamente uno dei più antichi della città. Nella facciata dell'edificio è presente una lapide murata in cui, al centro, è presente il Gonfalone del Comune, accompagnato dai leoni che rappresentano le quattro porte della città di Cremona: Ariberta, Pertusia, San Lorenzo e Natali. La lapide, inoltre, specifica che la Loggia dei Militi fu edificata nel 1292. La Loggia dei Militi era il luogo di riunione della "Società dei Militi", una società che esisteva già da molto tempo prima della costruzione di questo edificio e alla quale appartenevano i più ricchi ed eminenti abitanti della città e ...

