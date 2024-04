La Soluzione ♚ Furono signori di Rimini

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Furono signori di Rimini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MALATESTA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Furono signori di rimini: Turchini, i malatesta signori di rimini e cesena, il ponte vecchio, cesena 2013. piero zama, i malatesti, lega, faenza 1965. malatesta rimini sigismondo pandolfo... I Malatesta (o Malatesti, dal latino "de Malatestis"), originari del Montefeltro, furono una nobile famiglia italiana, tra le più importanti e influenti del Medioevo, che dominò sulla Signoria di Rimini, sulla Signoria di Brescia e su vari territori della Romagna dal 1295 al 1500 (e successivi brevi periodi). Nel periodo di massima influenza, estesero i propri domini lungo la costa marchigiana, fino ad Ascoli Piceno, Senigallia, Sansepolcro e Citerna, e a Nord, sui territori di Bergamo e di Brescia.

Altre Definizioni con malatesta; furono; signori; rimini;