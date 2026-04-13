Forte tiro del calciatore

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Forte tiro del calciatore' è 'Rasoiata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASOIATA

Perché la soluzione è Rasoiata? La rasoiata si riferisce a un potente tiro del calciatore che colpisce la palla con forza e precisione. Questa espressione indica un tiro deciso e veloce, spesso molto difficile da parare per il portiere. La rasoiata si distingue per la sua intensità, risultando decisiva in molte situazioni di gioco. La capacità di eseguire una rasoiata richiede tecnica e forza, rendendola uno dei colpi più apprezzati dagli appassionati di calcio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Forte tiro del calciatore". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Forte tiro del calciatore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rasoiata

La soluzione associata alla definizione "Forte tiro del calciatore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Forte tiro del calciatore" conferma che la soluzione 'Rasoiata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Rasoiata

R Roma A Ancona S Savona O Otranto I Imola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Forte tiro del calciatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rasoiata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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