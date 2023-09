Un tiro rasoterra improvviso e preciso del calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tiro rasoterra improvviso e preciso del calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RASOIATA

Significato/Curiosita : Un tiro rasoterra improvviso e preciso del calciatore

Di punta si ottiene un tiro molto potente ma poco preciso; la punta è utilizzata anche e soprattutto in situazioni in cui la palla è leggermente troppo... Morte più assassine o per mettere un compagno davanti alla porta con una rasoiata chirurgica". per questa tendenza fu ironicamente (ma rispettosamente) ribattezzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un tiro rasoterra improvviso e preciso del calciatore : tiro; rasoterra; improvviso; preciso; calciatore; Spara a tiro curvo; Vi si ritirò la plebe romana; Un tipo di polistiro lo; Patiro no l ira di Achille; Il cestista che intercetta il tiro ; Forte tiro rasoterra del calciatore; Automobiletta rasoterra ; Forti tiri rasoterra dei calciatori; L automobilina rasoterra ; Salto improvviso ; improvviso impeto; Impulso improvviso che può essere violento; Era all improvviso in un film di Pieraccioni; Un improvviso malore; Fermata in un punto preciso ; In questo preciso istante; Chiaro e preciso nei contorni; L orologio preciso per antonomasia; Il preciso inizio della gara; Il Giorgio calciatore toscano e difensore azzurro; Le entrate basse del calciatore sul pallone; Il Roberto excalciatore nel tridente del Foggia; Forte tiro rasoterra del calciatore ; calciatore attaccante;

Cerca altre Definizioni