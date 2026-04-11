Lo sono la A la B e la B12

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono la A la B e la B12' è 'Vitamine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VITAMINE

Perché la soluzione è Vitamine? Le vitamine sono sostanze nutritive essenziali che il nostro organismo necessita in piccole quantità per svolgere funzioni vitali. Tra queste, la vitamina A è fondamentale per la vista e la salute della pelle, mentre la B e la B12 supportano il metabolismo energetico e la formazione dei globuli rossi. La loro presenza in alimenti diversi garantisce il benessere generale e il corretto funzionamento dei sistemi corporei. La carenza di queste sostanze può portare a problemi di salute significativi e a squilibri metabolici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono la A la B e la B12". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo sono la A la B e la B12 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vitamine

Per risolvere la definizione "Lo sono la A la B e la B12", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono la A la B e la B12" conferma che la soluzione 'Vitamine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Vitamine

V Venezia I Imola T Torino A Ancona M Milano I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono la A la B e la B12" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vitamine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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