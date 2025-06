Micronutrienti chiamati con lettere dell alfabeto nei cruciverba: la soluzione è Vitamine

VITAMINE

Curiosità e Significato di Vitamine

La parola Vitamine è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vitamine.

Perché la soluzione è Vitamine? Le vitamine sono nutrienti essenziali chiamati con lettere dell'alfabeto (come A, B, C, D, E, K) perché vengono identificate rapidamente. Sono fondamentali per il corretto funzionamento del corpo, aiutano a mantenere l’energia, rafforzano il sistema immunitario e favoriscono la salute di pelle, ossa e organi. Assumere le giuste quantità di vitamine è importante per vivere in modo sano e attivo.

Come si scrive la soluzione Vitamine

Hai trovato la definizione "Micronutrienti chiamati con lettere dell alfabeto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I T S T E N O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVESTITO" INVESTITO

