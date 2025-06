Per molti quello principale è la cena nei cruciverba: la soluzione è Pasto

PASTO

Curiosità e Significato... La parola Pasto è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pasto.

Perché la soluzione è Pasto? Il termine pasto indica un momento di consumo alimentare, come colazione, pranzo o cena, che rappresenta uno dei principali momenti della giornata per nutrirsi e condividere con gli altri. È un'occasione per ricaricare le energie e godersi il cibo in compagnia o in solitudine. Insomma, il pasto è il cuore di ogni giornata, un rituale fondamentale per il nostro benessere.

Hai trovato la definizione "Per molti quello principale è la cena" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

U B S D R O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSEBUD" ROSEBUD

