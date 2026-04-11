Chi cerca

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi cerca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi cerca' è 'Trova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROVA

Perché la soluzione è Trova? La voce rappresenta l'atto di scoprire o individuare qualcosa attraverso l'udito o l'espressione di un'idea. Essa si collega strettamente al concetto di chi cerca, poiché spesso si utilizza la voce per manifestare una ricerca o una volontà di ottenere informazioni. Quando qualcuno cerca qualcosa, può chiamare o chiedere, usando la propria voce come strumento di comunicazione. La voce diventa quindi un mezzo essenziale per esprimere bisogni e desideri di chi cerca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi cerca". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Chi cerca nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trova

Per risolvere la definizione "Chi cerca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi cerca" conferma che la soluzione 'Trova' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Trova

T Torino R Roma O Otranto V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi cerca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trova' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un proverbio: chi cercaLa zona di GrenobleL aeroporto di AlgheroSi cerca per distrarsiSi cerca di ottenerlo con la rinoplasticaChi lo esercita cerca d essere irresistibileLa frase aggiunta a una battuta nell entrata in scena con cui l attore cerca l applausoSi cerca di tagliarla a chi scappa