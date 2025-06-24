L aeroporto di Alghero
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SOLUZIONE: FERTILIA L'aeroporto di Alghero si trova a circa 8 km a nord
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L aeroporto di Alghero nei cruciverba: la soluzione di 52 lettere è Fertilia l'aeroporto Di Alghero Si Trova A Circa 8 Km A Nord
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L aeroporto di Alghero
- Risposta: FERTILIA L'AEROPORTO DI ALGHERO SI TROVA A CIRCA 8 KM A NORD
- Lunghezza: 52 lettere
- Schema parole: 18-2-7-2-5-1-5-1-2-1-4
- Schema utile: F___________'_________ __ _______ __ _____ _ _____ _ __ _ ____
- Inizia con: F
- Finisce con: D
Le 52 lettere della soluzione
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