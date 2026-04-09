Lo sport praticato dagli aliantisti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sport praticato dagli aliantisti' è 'Volo A Vela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLO A VELA

Perché la soluzione è Volo A Vela? Il volo a vela è uno sport che coinvolge il controllo di un aeromobile senza motore, affidandosi alle correnti d'aria e alle condizioni atmosferiche. Gli aliantisti, appassionati di questa disciplina, si dedicano alla salita e alla planata sfruttando le correnti ascensionali, con l’obiettivo di mantenere il volo il più a lungo possibile senza motore. La pratica richiede abilità, conoscenza del vento e sensibilità nel percepire le variazioni dell’aria. È un’attività che combina tecnica e natura, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sport praticato dagli aliantisti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo sport praticato dagli aliantisti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Volo A Vela

La soluzione associata alla definizione "Lo sport praticato dagli aliantisti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sport praticato dagli aliantisti" conferma che la soluzione 'Volo A Vela' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Volo A Vela

V Venezia O Otranto L Livorno O Otranto A Ancona V Venezia E Empoli L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sport praticato dagli aliantisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Volo A Vela' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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