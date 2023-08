Il mausoleo di Agra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mausoleo di Agra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAJ MAHAL

Significato/Curiosità : Il mausoleo di Agra

Il Mausoleo di Agra, comunemente noto come il Taj Mahal, è un'iconica struttura architettonica situata ad Agra, in India. Costruito nel XVII secolo dall'imperatore Mughal Shah Jahan in memoria della sua amata moglie Mumtaz Mahal, rappresenta uno dei più celebri capolavori dell'architettura islamica e un simbolo universale di amore e bellezza. Il Taj Mahal si distingue per la sua cupola bianca lucente, dettagli raffinati in pietra preziosa e complessi motivi geometrici. Questo mausoleo è un esempio straordinario dell'arte Mughal, attraendo visitatori da tutto il mondo e venendo riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Altre risposte alla domanda : Il mausoleo di Agra : mausoleo; agra; In mezzo al mausoleo ; La città con il mausoleo di Teodorico; Vi sorgeva un celebre mausoleo ; Vi è il mausoleo di Galla Placidia; Fece erigere un celebre mausoleo ; Mammucari all anagra fe; Una stragra nde moltitudine di persone o cose; Anagra mma di ponderare che rima con gare; Anagra mma di calore che rima con sera; Anagra mma di mensola che rima con zone;

Cerca altre Definizioni