Grande altopiano indiano nei cruciverba: la soluzione è Deccan

Home / Soluzioni Cruciverba / Grande altopiano indiano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grande altopiano indiano' è 'Deccan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECCAN

Curiosità e Significato di Deccan

Approfondisci la parola di 6 lettere Deccan: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Deccan? Il Deccan è un vasto altopiano situato nel sud dell'India, caratterizzato da terreni elevati e pianeggianti che si estendono su diverse regioni. Ricco di storia e cultura, rappresenta una delle zone più importanti del paese, con un clima vario e paesaggi spettacolari. Il suo nome deriva dal termine locale Dakshina, che significa sud, sottolineando la sua posizione geografica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La regione indiana con i fiumi Godavari e KrishnaGrande golfo dell oceano IndianoGrande altopiano al centro della SpagnaAltopiano della Grande Guerra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Deccan

Hai davanti la definizione "Grande altopiano indiano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P E T N O I A N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PATENTINO" PATENTINO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.