Collega il Po al Ticino
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Collega il Po al Ticino' è 'Canale Cavour'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CANALE CAVOUR
Perché la soluzione è Canale Cavour? Il Canale Cavour rappresenta un'importante opera di collegamento tra il fiume Po e il fiume Ticino. Questa infrastruttura permette il trasferimento di acque tra i due corsi d'acqua, facilitando l'irrigazione delle terre agricole e il controllo delle piene. La presenza del canale contribuisce anche alla regolazione del livello delle acque e alla prevenzione di alluvioni nelle zone circostanti. La sua realizzazione ha migliorato la gestione idrica della regione, favorendo lo sviluppo economico locale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Collega il Po al Ticino". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Collega il Po al Ticino nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Canale Cavour
Questa pagina è dedicata alla definizione "Collega il Po al Ticino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Collega il Po al Ticino" conferma che la soluzione 'Canale Cavour' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Canale Cavour
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Collega il Po al Ticino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canale Cavour' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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