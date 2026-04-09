Collega il Po al Ticino

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Collega il Po al Ticino' è 'Canale Cavour'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANALE CAVOUR

Perché la soluzione è Canale Cavour? Il Canale Cavour rappresenta un'importante opera di collegamento tra il fiume Po e il fiume Ticino. Questa infrastruttura permette il trasferimento di acque tra i due corsi d'acqua, facilitando l'irrigazione delle terre agricole e il controllo delle piene. La presenza del canale contribuisce anche alla regolazione del livello delle acque e alla prevenzione di alluvioni nelle zone circostanti. La sua realizzazione ha migliorato la gestione idrica della regione, favorendo lo sviluppo economico locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Collega il Po al Ticino". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Collega il Po al Ticino nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Canale Cavour

Questa pagina è dedicata alla definizione "Collega il Po al Ticino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Collega il Po al Ticino" conferma che la soluzione 'Canale Cavour' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Canale Cavour

C Como A Ancona N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli C Como A Ancona V Venezia O Otranto U Udine R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Collega il Po al Ticino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canale Cavour' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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