Il Canale di Suez lo collega al Mar Rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Canale di Suez lo collega al Mar Rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MEDITERRANEO

Il canale di suez lo collega al mar rosso

lo stretto di gibilterra; lo stretto del bosforo lo collega a nord-est al mar nero mentre il canale di suez, artificiale, lo collega a sud-est al mar... Disambiguazione – "mediterraneo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mediterraneo (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

