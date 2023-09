La zona delimitata produttrice esclusiva di un vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona delimitata produttrice esclusiva di un vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CRU

Significato/Curiosita : La zona delimitata produttrice esclusiva di un vino

"gran monferrato" a capitale europea del vino 2024. nel 2023 la candidatura, insieme con l'alto piemonte di ghemme e gattinara, ha ottenuto l'investitura... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cru. questa voce o sezione sull'argomento agricoltura non è ancora formattata secondo gli standard... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

