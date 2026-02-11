Quello parentale spetta ad entrambi i genitori

SOLUZIONE: CONGEDO

Perché la soluzione è Congedo? Il congedo rappresenta il periodo di assenza dal lavoro che spetta a entrambi i genitori, permettendo loro di prendersi cura del neonato o del bambino, garantendo un diritto fondamentale per la tutela della famiglia e il benessere del minore.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello parentale spetta ad entrambi i genitori" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello parentale spetta ad entrambi i genitori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Quando la definizione "Quello parentale spetta ad entrambi i genitori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello parentale spetta ad entrambi i genitori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Congedo:

C Como O Otranto N Napoli G Genova E Empoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello parentale spetta ad entrambi i genitori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

