È simile all accetta

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È simile all accetta' è 'Scure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCURE

Perché la soluzione è Scure? La parola scure si riferisce a uno strumento utilizzato per abbattere o modellare legno, caratterizzato da una lama affilata e un manico lungo. La sua funzione principale consiste nel tagliare e scolpire materiali lignei, richiedendo forza e precisione durante l’uso. La somiglianza con una accetta risiede nella forma e nell’obiettivo di tagliare, anche se la scure può essere più grande e robusta. Entrambi gli strumenti sono fondamentali nei lavori di falegnameria e nel taglio del legno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È simile all accetta". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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È simile all accetta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scure

Per risolvere la definizione "È simile all accetta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È simile all accetta" conferma che la soluzione 'Scure' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scure

S Savona C Como U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È simile all accetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scure' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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