Accetta nei cruciverba: la soluzione è Scure

SCURE

Curiosità e Significato di Scure

Perché la soluzione è Scure? Accetta deriva dal verbo accettare, che significa ricevere o ricevere volontariamente qualcosa. È un termine usato per indicare la disponibilità a prendere o approvare una proposta, un invito o un'idea. In modo più ampio, esprime apertura e consenso. Comprendere questo termine aiuta a comunicare in modo più efficace e a capire meglio le intenzioni altrui.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lavora a colpi d accettaSi accetta in regaloSi accetta per fedeL accetta da guerra dei nativi americaniChi l accetta deve battersi

Come si scrive la soluzione Scure

S Savona

C Como

U Udine

R Roma

E Empoli

