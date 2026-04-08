Non adeguato ai tempi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non adeguato ai tempi' è 'Inattuale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INATTUALE

Perché la soluzione è Inattuale? La parola inattuale si riferisce a qualcosa che non è più in linea con le esigenze o le condizioni attuali, risultando quindi obsoleta o superata. Quando un elemento, come un metodo, uno stile o un dispositivo, si considera inattuale, significa che non risponde più alle richieste del presente, richiedendo aggiornamenti o sostituzioni. Questa terminologia evidenzia la discrepanza tra ciò che è esistente e ciò che è richiesto nel contesto contemporaneo, sottolineando l'importanza di adattarsi ai mutamenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non adeguato ai tempi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Non adeguato ai tempi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Inattuale

In presenza della definizione "Non adeguato ai tempi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non adeguato ai tempi" conferma che la soluzione 'Inattuale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Inattuale

I Imola N Napoli A Ancona T Torino T Torino U Udine A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non adeguato ai tempi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inattuale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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