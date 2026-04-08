È intitolato dall autore

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È intitolato dall autore' è 'Libro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBRO

Perché la soluzione è Libro? Un libro rappresenta un insieme di pagine stampate o manoscritte raccolte sotto un titolo, che vengono lette per acquisire conoscenza, intrattenimento o approfondimento di un argomento. L'autore, scegliendo un titolo, dà un'indicazione sul contenuto e lo caratterizza, rendendo il libro riconoscibile e attrattivo per i lettori. La scelta del titolo è fondamentale per comunicare l'essenza dell'opera e attirare l'interesse di chi cerca informazioni o piacere nella lettura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È intitolato dall autore". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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È intitolato dall autore nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Libro

In presenza della definizione "È intitolato dall autore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È intitolato dall autore" conferma che la soluzione 'Libro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Libro

L Livorno I Imola B Bologna R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È intitolato dall autore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Libro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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