SOLUZIONE: LIBRO NERO

Perché la soluzione è Libro Nero? Il termine si riferisce a un elenco di individui che suscitano sospetti o diffidenza, spesso associato a comportamenti poco chiari o giudizi negativi. Questa raccolta può essere utilizzata per monitorare o tenere sotto controllo determinate persone considerate potenzialmente pericolose o non affidabili. È uno strumento che mette in evidenza le relazioni sociali o professionali di sfiducia e diffidenza. In italiano, si chiama comunemente libro nero.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una lista di persone sospette o malviste" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una lista di persone sospette o malviste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Quando la definizione "Una lista di persone sospette o malviste" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una lista di persone sospette o malviste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Libro Nero:

L Livorno I Imola B Bologna R Roma O Otranto N Napoli E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una lista di persone sospette o malviste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

