Li emettono i pipistrelli

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Gli ultrasuoni sono delle onde meccaniche sonore. Le frequenze che caratterizzano gli ultrasuoni sono superiori a quelle mediamente udibili da un orecchio umano. La frequenza convenzionalmente utilizzata per discriminare onde soniche da onde ultrasoniche è fissata in 20 kHz. Lo stesso termine ultrasuono chiaramente indica ciò che è al di là (ultra) del suono, identificando con suono solo il fenomeno fisico udibile. Come ogni altro tipo di fenomeno ondulatorio gli ultrasuoni sono soggetti a fenomeni di riflessione, rifrazione e diffrazione e possono essere definiti mediante parametri quali la frequenza, la lunghezza d'onda, la velocità di propagazione, l'intensità (misurata in decibel), l'attenuazione (dovuta all'impedenza acustica del mezzo attraversato). Poche persone riescono a percepirli in modo chiaro e può diventare fastidioso ascoltarli.

ultrasuoni m pl

(fisica) plurale di ultrasuono l'ecocardiogramma è un esame del cuore realizzato grazie all'emissione di ultrasuoni che vengono riflessi nel miocardio e poi digitalizzati in forma di immagini

Sillabazione

ul | tra | suò | ni

Etimologia / Derivazione

vedi ultrasuono