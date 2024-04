La Soluzione ♚ Li emette chi sbuffa La definizione e la soluzione di 5 lettere: Li emette chi sbuffa. SOFFI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Li emette chi sbuffa: Il soffio cardiaco, nella semeiotica medica, è un rumore aggiunto di durata maggiore se raffrontato ai toni cardiaci normali, rilevabile all'auscultazione del cuore negli intervalli fra gli stessi (piccola pausa o grande pausa), che può talvolta coprirli. Possono essere prodotti da anomalie delle valvole cardiache, delle camere ventricolari o dei grossi vasi. Il riconoscimento di eventuali soffi durante l'esame obiettivo può indirizzare il medico nel sospetto diagnostico di patologie sia cardiache sia a carico di altri organi; la diagnosi andrà poi completata con ulteriori indagini strumentali come l'ecocardiografia. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il soffio cardiaco, nella semeiotica medica, è un rumore aggiunto di durata maggiore se raffrontato ai toni cardiaci normali, rilevabile all'auscultazione del cuore negli intervalli fra gli stessi (piccola pausa o grande pausa), che può talvolta coprirli. Possono essere prodotti da anomalie delle valvole cardiache, delle camere ventricolari o dei grossi vasi. Il riconoscimento di eventuali soffi durante l'esame obiettivo può indirizzare il medico nel sospetto diagnostico di patologie sia cardiache sia a carico di altri organi; la diagnosi andrà poi completata con ulteriori indagini strumentali come l'ecocardiografia. soffi m pl plurale di soffio Voce verbale soffi seconda persona singolare dell'indicativo presente di soffiare prima persona singolare del congiuntivo presente di soffiare seconda persona singolare del congiuntivo presente di soffiare terza persona singolare del congiuntivo presente di soffiare terza persona singolare dell'imperativo presente di soffiare Sillabazione sòf | fi Etimologia / Derivazione (forma flessa) da soffio (voce verbale)da soffiare Sinonimi respiri, fiati, aliti, sbuffate, sbuffi

(di vento) ventate, folate, refoli, bave Contrari tormente, uragani, turbini Altre Definizioni con soffi; emette; sbuffa; Sono noti quelli boraciferi del Volterrano; Una spiata anonima; Li emette l agonizzante; Lo emette il cavallo; Emette ultrasuoni; Chi sbuffa come questa è affaticato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Li emette chi sbuffa

SOFFI

S

O

F

F

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Li emette chi sbuffa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.