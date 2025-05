L assicella per la mezzaluna nei cruciverba: la soluzione è Tagliere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L assicella per la mezzaluna' è 'Tagliere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAGLIERE

Curiosità e Significato di "Tagliere"

La soluzione Tagliere di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tagliere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Un tagliere è una superficie piatta, solitamente in legno o plastica, utilizzata in cucina per affettare, tagliare e preparare alimenti. È essenziale per proteggere i piani di lavoro e mantenere le superfici igieniche durante la preparazione dei cibi, rendendo il processo più ordinato e sicuro.

Come si scrive la soluzione: Tagliere

Stai cercando la risposta alla definizione "L assicella per la mezzaluna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N O E S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERENO" SERENO

