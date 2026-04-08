Terrazze sui tetti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Terrazze sui tetti' è 'Altane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTANE

Perché la soluzione è Altane? Le altane sono strutture architettoniche che si trovano sulle coperture degli edifici, offrendo uno spazio all'aperto a livello superiore rispetto al piano terra. Queste costruzioni sono spesso realizzate in materiali leggeri e hanno funzionalità di relax o di osservazione, permettendo di godere della vista panoramica sulla città o sul paesaggio circostante. Le altane rappresentano un modo elegante di sfruttare le superfici dei tetti, creando ambienti privilegiati per il tempo libero e il soggiorno all'aperto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terrazze sui tetti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Terrazze sui tetti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Altane

Per risolvere la definizione "Terrazze sui tetti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Terrazze sui tetti" conferma che la soluzione 'Altane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Altane

A Ancona L Livorno T Torino A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terrazze sui tetti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Altane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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